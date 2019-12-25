Бишкек, , 19:03 — REGNUM Киргизия модернизировала 12 из 14 таможенных контрольно-пропускных пунктов при техническом содействии России. На эти цели потрачено $142,5 млн (около 8,9 млрд рублей). Об этом сегодня, 25 декабря, заявил президент Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Завершено техническое оснащение пропускных пунктов «Торугарт», «Иркештам», «Карамык», «Кызыл-Бель», «Кайрагач» и «Кызыл-Кия». До конца 2020 года будут завершены работы по реконструкции КПП «Достук» и «Бор-Добо», — добавил он.

По словам главы государства, также построены или отремонтированы и оснащены современным оборудованием четыре ветеринарных и фитосанитарных лаборатории — в городах Талас, Каракол, Баткен и Балыкчы. Это обошлось в 562 млн сомов (500 млн рублей).

«В этом году ветеринарно-контрольная система Киргизии признана странами-участницами Евразийского экономического союза эквивалентной», — резюмировал президент Жээнбеков.