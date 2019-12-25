Ашхабад, , 19:02 — REGNUM В Балканской области прошли торжества по случаю открытия нового современного села Ровач (Процветание), построенного районе Сердар по распоряжению президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Новый населенный пункт построен в рамках национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения на период до 2020 года.

Всего в новом селе возведены 268 трёх‑ и четырёхкомнатных комфортабельных домов, поликлиника с новейшим медоборудованием, детский сад, школа, дом культуры, дом быта, торговый центр, продуктовый магазин, здание сельской администрации, отделение связи, водоочистительная станция и мечеть.

Отмечается, что аналогичные проекты реализуются также в четырех районах Лебапской области, в трех районах Марыйской области и в районе имени Сапармурата Ниязова в Дашогузской области Туркмении.

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