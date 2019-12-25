Душанбе, , 19:00 — REGNUM В ближайшее время на территории Хатлонской области Таджикистана начнётся закладка китайского «образцового» интенсивного яблоневого сада по предложению города Вэйнан провинции Шэнси Китая в рамках межрегионального сотрудничества двух стран.

Как сообщили в администрации Хатлонской области, территория сада на первоначальном этапе составит 30 га.

«Сад будет экспериментальным и в случае развития китайская сторона намерена расширить площадь под него. Также в рамках этого проекта планируется строительство склада для содержания 2 тыс. тонн фруктов, центр обучения садовников и предоставление современной сельхозтехники», — добавили в пресс-службе Хатлонской администрации.

Земли под яблоневый сад китайская делегация изучала в районах Дангара и Хуросон. О том, какие сорта яблок планируют выращивать, не сообщается.

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