Москва, , 18:56 — REGNUM Правительство Российской Федерации включило в план по приватизации государственных активов на 2020−2022 годы 293 предприятия. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.

В тезисах выступления министра экономического развития России Максима Орешкина сказано, что в период с 2020 по 2022 годы будут приватизированы 293 предприятия, из них семь крупных, в частности банк ВТБ, «Совкомфлот», НМТП.

Уточняется, что в отношении ряда компаний приватизация пройдет путем дополнительной эмиссии.

Речь идет о приватизации находящихся в федеральной собственности акций 207 хозяйственных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 1168 объектов иного имущества государственной казны Российской Федерации.