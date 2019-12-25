Москва, 25 декабря 2019, 18:54 — REGNUM Те средства, которые государство вкладывает в развитие в России малого и среднего бизнеса, расходятся на так называемую «административную ренту», считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, объясняя, почему в РФ малый и средний бизнес не развиваются, несмотря на финансовую поддержку государства.
При этом экономист подчеркнул, что в настоящее время в России побеждает корпоративный капитал и в большей части случаев малый бизнес на деле оказывается «частником, который просто берёт на откуп возможность продавать от имени какой-нибудь фирмы».
Напомним, как сообщалось ранее, аудитор Счётной палаты Данил Шилков в интервью Forbes заявил, что «в поддержку МСП в последние годы были вложены значительные средства, но масштабы влияния на развитие бизнеса этих конкретных мер оценить невозможно, их эффективность не очевидна».