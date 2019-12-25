Москва, , 18:54 — REGNUM Те средства, которые государство вкладывает в развитие в России малого и среднего бизнеса, расходятся на так называемую «административную ренту», считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, объясняя, почему в РФ малый и средний бизнес не развиваются, несмотря на финансовую поддержку государства.

«Прежде всего это происходит из-за того, что у нас сохраняется полуфеодальная модель государства, которая малый бизнес давила и во времена позднего средневековья, и в начале XXI века. Примерно с одинаковым энтузиазмом. Таков побочный эффект того, что наша система устроена именно так, а не иначе. Те средства, которые государство вкладывает в развитие малого и среднего бизнеса, расходятся на так называемую «административную ренту», — сказал Бузгалин. — Малый бизнес развивается тогда, когда его включают в серьёзные долгосрочные проекты. Мы живём в XXI веке, а не в эпоху, когда мелкие предприятия могли развиваться сами по себе. Когда обществом создаётся соответствующая среда, тогда малый бизнес может развиваться. Ситуация, когда дали малому бизнес возможность делать то, что он хочет, такого не бывает».

При этом экономист подчеркнул, что в настоящее время в России побеждает корпоративный капитал и в большей части случаев малый бизнес на деле оказывается «частником, который просто берёт на откуп возможность продавать от имени какой-нибудь фирмы».

Напомним, как сообщалось ранее, аудитор Счётной палаты Данил Шилков в интервью Forbes заявил, что «в поддержку МСП в последние годы были вложены значительные средства, но масштабы влияния на развитие бизнеса этих конкретных мер оценить невозможно, их эффективность не очевидна».