Чебоксары, , 18:25 — REGNUM Задолженность по заработной плате перед работниками банкротного ГУП «Чувашавтотранс» будет погашена до конца 2019 года. Об этом заявил на заседании регионального правительства глава Чувашии Михаил Игнатьев.

По его словам, задолженность по заработной плате планируется погасить до наступления 2020 года, а ранее предусмотренные на погашение долгов средства возвращены в бюджет. Игнатьев заявил, что «нашли новые инструменты с учётом продажи активов Чувашавтотранса».

«Со вчерашнего дня на банковские карты работников, перед которыми оставалась задолженность, начали перечислять деньги», — сообщил глава республики.

Ранее отмечалось, что долги по зарплате сложились перед 595 работниками предприятия, общий размер долга властями не афишировался.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс» признано банкротом в сентябре 2018 года. Предприятие было единственным государственным перевозчиком, обслуживая около 260 маршрутов, включая междугородние и межобластные.

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