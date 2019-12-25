Нижний Новгород, , 18:16 — REGNUM Нижегородский губернатор Глеб Никитин в ходе своего отчёта об итогах работы в 2019 году представил интерактивную карту национальный проектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

На карте в реальном времени показаны все работы, которые проводятся в регионе в рамках нацпроектов в режиме реального времени. По каждому объекту ремонта, строительства или реконструкции указана подробная информация: описание, технико-экономические показатели, объем финансирования, текущий статус объекта, планируемый срок завершения работ.

На карту уже нанесено более 7,5 тыс. объектов, а в системе зарегистрированы более 1 тыс. пользователей. Все органы исполнительной власти региона прошли обучение и сейчас начинают работать с картой. Для нижегородцев карта доступна на портале карта52.рф.

Как сообщало ИА REGNUM, на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов в Нижегородской области до 2021 года направят 87,7 млрд рублей, их которых 63 млрд — средства федерального бюджета.

Только в 2019 году на реализацию нацпроектов в регионе предусмотрено 32,1 млрд рублей. Из них федеральные средства — 15,6 млрд рублей, средства консолидированного бюджета Нижегородской области — 9,7 млрд рублей, средства Пенсионного фонда РФ — 6,8 млрд рублей.