Абакан, , 18:13 — REGNUM Общий объём инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения Хакасии в 2020 году может составить 3 миллиарда рублей. Об этом заявил сегодня, 25 декабря, на пресс-конференции директор Абаканского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Аплошкин. Речь идёт о трёх крупных инвестиционных проектах, к реализации которых СГК готова приступить уже в начале 2020 года.

Крупнейшим инвестиционным проектом в Хакасии может стать строительство тепломагистрали для подключения Черногорска к Абаканской ТЭЦ. Проект предполагает строительство 12 километров магистральной тепловой сети, от которой в перспективе будут снабжаться теплом более 500 многоэтажных жилых домов и более 60 социальных объектов Черногорска. Главное условие для начала реализации проекта — решение о переходе Черногорска на новую модель рынка тепла, или тарифное регулирование на долгосрочной основе. На этих условиях компания готова направить на реализацию проекта подключения Черногорска к Абаканской ТЭЦ около 2,5 миллиарда рублей и приступить к строительству сразу после принятия на региональном уровне соответствующего решения.

Кроме того, уже в январе начнется модернизация внутригородских сетей Черногорска. СГК будет строить и капитально ремонтировать трубопроводы, а также реконструировать тепловые пункты и насосные станции. Стоимость проекта составляет 748 миллионов рублей. О своем участии в реализации программы заявил Фонд содействия реформированию ЖКХ, который готов направить 286 миллионов рублей на обновление теплосетевого хозяйства города угольщиков. СГК стала первой в регионе компанией, которой удалось привлечь Фонд содействия реформированию ЖКХ к реализации проектов по модернизации теплоснабжения. Таким образом, мероприятия по повышению надежности системы центрального отопления Черногорска не потребуют заметного увеличения финансовой нагрузки на потребителей тепла.

Ещё одним крупным инвестиционным проектом в 2020 году станет развитие теплосетей в Абакане. В будущем году СГК наметила продолжить реконструкцию тепломагистралей для увеличения пропускной способности сетей, которая сегодня уже не отвечает темпам строительства в жилых районов столицы.

И, наконец, третьим крупным инвестиционным проектом СГК станет замещение котельной в селе Пордсинем Алтайского района Хакасии и переключение потребителей села на мощности абаканской котельной №6. Этот проект также поддержал Фонд содействия реформированию ЖКХ и направит на его финансирование 79 миллионов рублей от общей стоимости программы в 131 миллион рублей.

Как отметил директор Абаканского филиала СГК Андрей Аплошкин, СГК совместно с Министерством строительства и ЖКХ республики проделали огромную работу, чтобы Фонд одобрил эти проекты. Более 35 лет никто не инвестировал в строительство объектов теплосетевой инфраструктуры в таком масштабе в Хакасии. Проекты позволят снять целый ряд хронических проблем, накопившихся во втором по величине городе Хакасии и селе Подсинее.

Справка: «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности — производство тепло‑ и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 5 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 14,7 ГВт и тепловой мощностью — 24,3 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 10 тыс км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится примерно 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 30 тыс. человек. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, временно находится в эксплуатации у ПАО «Энел Россия».