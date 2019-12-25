Бишкек, , 18:12 — REGNUM В 2018 году объем валового внутреннего продукта Киргизии превысил 569 млрд сомов (506,8 млрд рублей) и в сравнении с 2017 годом увеличился на 3,8%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики.

При этом наибольший рост валового регионального продукта (ВРП) достигнут в Чуйской области — на 12,7%. Затем следуют Баткенская область — на 5,5%, Таласская область — на 4,4% и в столице Киргизии — на 3,9%.

А наибольшее снижение этого показателя отмечалось в Нарынской области — на 3,5%.

Объем валового регионального продукта в целом по республике на душу населения в 2018 году составил около 94 тысяч сомов (84 тысячи рублей) и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 5,1%.

Выше среднего по стране уровня этот показатель сложился в городе Бишкек — 220,2 тысячи сомов (196,1 тысячи рублей), в Иссык-Кульской области — 142,1 тысячи сомов (126,6 тысячи рублей) и в городе Ош — 115,9 тысячи сомов (103,2 тысячи рублей).