Москва, , 18:05 — REGNUM Вопрос возможного предоставления Белоруссии скидки по цене на газ находится на стадии обсуждения, сообщил журналистам 25 декабря российский министр энергетики Александр Новак.

Новак «Вопрос только в цене, по которой Белоруссия хочет скидку. Но это ещё обсуждается».

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Напомним, на встрече российского и белорусского президентов 20 декабря достигнута концептуальная договорённость по объёмам поставок энергоносителей в 2020 г. Вопрос, по какой цене Россия будет экспортировать газ и нефть в новом году, обсуждается.

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