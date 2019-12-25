Симферополь, , 17:56 — REGNUM Власти Крыма надеются, что старт грузового железнодорожного сообщения через Керченский пролив упростит жизнь жителям полуострова. Об этом 25 декабря на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Надеемся, что с возобновлением грузового железнодорожного сообщения, целый ряд вопросов, касающихся поставок строительных материалов, продовольствия и других предметов, необходимых для Крыма, упростит жизнь крымчанам, и динамика социально-экономического развития по сравнению с предыдущим периодом изменится в лучшую сторону», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Утром 25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд. Грузовое железнодорожное сообщение Крыма с Россией начнётся в июле 2020 года.

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