Псков, , 17:48 — REGNUM Бюджет Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приняли сегодня, 25 декабря, во втором чтении депутаты Псковской городской думы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, доходы бюджета города на 2020 год составят 5 млрд 12 млн рублей, расходы — 5 млрд 144 млн рублей, дефицит — 131 млн рублей.

В 2021 году доходы прогнозируются в объёме 5 млрд 218 млн рублей, расходы — 5 млрд 307 млн рублей, дефицит — 89 млн рублей. В 2022 году доходы планируются в объёме 4 млрд 632 млн рублей, расходы — 4 млрд 766 млн рублей, дефицит — 134 млн рублей.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт назвала бюджет сбалансированным, «призванным обеспечить все социальные обязательства муниципалитета».

«Сложно достичь компромисса в дефицитном бюджете, но он найден. Мы впервые принимаем бюджет Пскова, доходная часть которого превышает 5 млрд рублей», — отметил депутат городской думы Дмитрий Барабанов.

Бюджет приняли абсолютным большинством голосов депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. бюджет Псковской области в 2020 году тоже достигнет рекордных величин по доходам: более 40 млрд рублей. Губернатор Михаил Ведерников заявил, чтоза два года доходы бюджета удалось увеличить более чем на 50%, «и это далеко не только влияние национальных проектов».

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