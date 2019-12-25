Москва, , 17:28 — REGNUM Потери российского экспорта за уходящий год можно оценить в $9,4 млрд, заявил 25 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании по нацпроектам.

По словам министра, выручка от несырьевого экспорта в этом году составила $152,2 млрд, в то время как ожидалось, что она будет больше — $160 млрд.

Таким образом, уровень целевого значения не достигнут. Причина — в падении мировых цен на химическую, металлургическую продукцию. Также Силуанов указал на замедление торговой динамики в целом по всему миру.

Напомним, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает наращивание Россией в том числе несырьевого экспорта.

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