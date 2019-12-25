Великий Новгород, , 17:26 — REGNUM Правительство Москвы передаст в собственность Новгородской области новое оборудование для больниц. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре новгородского правительства, регион его получит безвозмездно по договорённости, достигнутой губернатором Новгородской области Андреем Никитиным с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Шесть комплектов эндоскопического оборудования распределят между больницами: по одному получат Боровичская, Старорусская и Пестовская ЦРБ, остальные — Центральная городская клиническая больница Великого Новгорода. Поставка ожидается в ближайшее время.

Ранее правительство Москвы уже передало Новгородской области три автомобиля скорой медицинской помощи.

Напомним, в 2018 году регион получил из Москвы 49 списанных автобусов.

Читайте об этом: Списанные в Москве автобусы оказались лучше всех новгородских