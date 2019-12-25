Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Повышение утилизационного сбора на автомобили увеличит цену ввозимых в РФ иномарок в 2020 году. Эта мера не имеет никакого отношения к экологии, а направлена лишь на поддержку локальных автопроизводителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 25 декабря петербургский автоэксперт Александр Холодов.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, россиян в 2020 году ждет удорожание иномарок из-за введённого утилизационного сбора и масштабной программы по экологической безопасности. По некоторым оценкам, стоимость ввозимых в РФ машина увеличится до 7%.

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По мнению Александра Холодова, так называемый утилизационный сбор не имеет никакого отношения к утилизации, как таковой, или заботе об экологии. Более того — утилизация автомобилей — это прибыльный бизнес, так как на выходе получается много цветных металлов. Кроме того, автомобиль можно продавать по запчастям, которые возмещают стоимость утилизации.

«Фактически, утилизационный сбор — это скрытый налог, чтобы стимулировать локализировать производство у нас в стране», — отметил собеседник агентства.

Ранее гендиректор агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин сказал ИА REGNUM, что подорожание иномарок из-за увеличения утилизационного сбора не сильно отразится на российском авторынке, однако увеличит спрос на вторичном рынке.

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