Нижний Новгород, , 17:15 — REGNUM Проект «Поезда здоровья» в 2020 году будет работать в Нижегородской области в круглогодичном режиме. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, выступая с отчётом о проделанной работе, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Кроме того, теперь в проекте будут участвовать не два поезда, а четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, поезда были сформированы в рамках реализации регионального проекта «Доступная медицина», стартовавшего в Нижегородской области в 2018 году по инициативе губернатора. «Поезда здоровья» начали курсировать на территории области 16 апреля и планировали продолжать работу до 15 октября, но затем было решено, что обследования населения будут проводиться до конца текущего года. В состав каждого мобильного комплекса включены два передвижных лечебно-диагностических модуля на базе автобусов ПАЗ, которые оборудованы в том числе стоматологическими установками, флюорографами, маммографами и модулями «Сахарный диабет».