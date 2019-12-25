Ярославль, 25 декабря 2019, 17:04 — REGNUM Жители Ярославля в социальных сетях раскритиковали новогоднюю ярмарку на центральной пешеходной улице — улице Кирова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Временные палатки горожане сравнили с «барахолкой из 90-х», сообщает портал Yarnews.
Внешним видом ярмарки обеспокоились и депутаты муниципалитета Ярославля. Вопрос был рассмотрен на комиссии по экономике. Главный архитектор города Артем Цымбалов признал, что получилось не совсем то, что задумывали власти.
Депутаты спросили, сколько денег бюджет получит от такой «новогодней торговли». Как сообщила начальник управления потребительского рынка мэрии города Наталья Скорюкова, за две недели ярмарки бюджет пополнится на целых 57 тысяч рублей. Сумма удивила депутата Алексея Малютина.
По словам Скорюковой, пополнение бюджета — не главная цель. Ярмарка направлена на «продвижение и стимулирование сбыта продукции российских товаропроизводителей». Депутаты спрашивали, кто именно инициировал торговлю, но ответа не получили. По данным портала Yarnews, распоряжение об организации ярмарки подписал новый заместитель мэра по социально-экономическому развитию Илья Мотовилов. Как и большинство высших руководителей Ярославля, Мотовилов недавно прибыл из другого города. До этого он работал в Перми.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярославль вошел в тройку худших городов по качеству управления в рейтинге «Агентства политических и экономических коммуникаций». Политолог Ростислав Туровский связал это как раз с работой чиновников-варягов.
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