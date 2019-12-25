Ярославль, , 17:04 — REGNUM Жители Ярославля в социальных сетях раскритиковали новогоднюю ярмарку на центральной пешеходной улице — улице Кирова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярмарка на центральной улице Ярославля Yarnews.net

Временные палатки горожане сравнили с «барахолкой из 90-х», сообщает портал Yarnews.

«Без слёз теперь на главную туристическую улицу города не взглянешь. Улица Кирова стала какой-то главной базарной улицей. Ещё как-то можно было бы смириться с ярмарочными домиками, но палатки, которые очень напоминают рынок из 90-х — это, по-моему, совсем уж перебор», — цитирует портал высказывания горожан в социальных сетях.

Внешним видом ярмарки обеспокоились и депутаты муниципалитета Ярославля. Вопрос был рассмотрен на комиссии по экономике. Главный архитектор города Артем Цымбалов признал, что получилось не совсем то, что задумывали власти.

«Мы видим, что в презентации все было презентабельно, в результате в жизни мы видим реализацию не совсем на том уровне, который мы ожидали. Во-вторых, мы получаем значительную критику со стороны горожан по месту размещения и уже сегодня считаем, что нужно искать другое место для проведения такой ярмарки и ужесточения требования к внешнему виду. Повлиять на товар, наверное, у нас нет полномочий, но обертка должна быть другая», — сказал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Депутаты спросили, сколько денег бюджет получит от такой «новогодней торговли». Как сообщила начальник управления потребительского рынка мэрии города Наталья Скорюкова, за две недели ярмарки бюджет пополнится на целых 57 тысяч рублей. Сумма удивила депутата Алексея Малютина.

«57 тысяч рублей? За весь срок? Мы тут трусами на Кирова торгуем за 57 тысяч рублей? Может, нам лучше тут с депутатами скидываться, чтобы такого не было на центральной улице Ярославля ?», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин.

По словам Скорюковой, пополнение бюджета — не главная цель. Ярмарка направлена на «продвижение и стимулирование сбыта продукции российских товаропроизводителей». Депутаты спрашивали, кто именно инициировал торговлю, но ответа не получили. По данным портала Yarnews, распоряжение об организации ярмарки подписал новый заместитель мэра по социально-экономическому развитию Илья Мотовилов. Как и большинство высших руководителей Ярославля, Мотовилов недавно прибыл из другого города. До этого он работал в Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярославль вошел в тройку худших городов по качеству управления в рейтинге «Агентства политических и экономических коммуникаций». Политолог Ростислав Туровский связал это как раз с работой чиновников-варягов.

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