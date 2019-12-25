Нижний Новгород, , 17:03 — REGNUM Нижегородская область в период 2020—2022 годов получит 750 млн рублей из федерального бюджета на реализацию программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Документ о распределении межбюджетных трансфертов подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Средства направят на внедрение интеллектуальной транспортной системы.

По словам губернатора Глеба Никитина, система предполагает использование автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД в городах, численность населения которых превышает 300 тыс. человек.

Система включает платформу для мониторинга дорожной обстановки, метеомониторинг, контроль транспортных потоков, учет светофоров, остановок, парковок и пунктов весогабаритного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области планировалось до конца года отремонтировать около 745 км дорог. В текущем году на нижегородские дороги направили 6,7 млрд рублей.