Калуга, 25 декабря 2019, 17:01 — REGNUM Эффективных способов справиться с одной из бед XXI века — годами копящимися отходами — не так много. Переработку и сортировку можно отнести к числу проверенных и надежных способов решения «мусорной» проблемы. Об этом российские документалисты сняли фильм, посвященный деятельности экотехнопарка «Калуга» с детальным разбором его технологий и рабочих процессов.
Лента с исчерпывающим названием «Люди, инновации, технологии. Как работает экотехнопарк «Калуга» , выложенная на официальном канале экотехнопарка на видеохостинге YouTube, всего за пару дней успела набрать несколько тысяч просмотров. Столь высокая популярность видео о первом в стране региональном проекте такого уровня вполне ожидаема: в стране немало людей, обеспокоенных мусорной угрозой, и все они хотят больше узнать о существующих способах ее решения. Фильм о «Калуге» как раз и отвечает на самые важные вопросы о технологиях обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), попутно разбирая работу сложного инженерного сооружения буквально «по косточкам».
Его авторы посетили производственные площадки экотехнопарка и пообщались с сотрудниками. Полную картину происходящего на объекте удалось передать не только за счет подробных съемок рабочих процессов, но и благодаря особому ракурсу. О проекте рассказывали как представители администрации и руководители, так и простые работники.
По словам специалиста, фракция свыше 300 мм после барабанного сепаратора по конвейерной линии поступает на шредер, в котором измельчается до размеров 150−200 мм и так же конвейерными линиями отправляется в приемный бункер. Фракция 150−300 мм поступает на оптические сканеры, где происходит отделение картона, бумаги и пластика. 25% поступающих ТКО отсортировывается и направляется на вторичную переработку. Оставшаяся часть отправляется на хранение на карты экотехнопарка.
Мощная система контроля и мониторинга, следящая за всеми этапами работы комплекса, обеспечивает безопасность производства для окружающей среды.
Простые сотрудники предприятия довольны своей работой и одобряют кадровую политику экотехнопарка, построенного в Износковском районе. На работу туда уже взяли 150 местных жителей, а впоследствии их число существенно возрастет. Работникам обеспечили хорошую зарплату, бесплатные автобусы и трехразовое питание, общежитие, спортплощадку и т. д.
Вот так просто, в лицах, фильм разъясняет все этапы переработки и сортировки отходов в экотехнопарке. Переработанные материалы пойдут на производство новых товаров, таки образом, новые вещи из вчерашнего мусора будут снова служить людям, а не гнить на свалках.