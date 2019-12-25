Калуга, , 17:01 — REGNUM Эффективных способов справиться с одной из бед XXI века — годами копящимися отходами — не так много. Переработку и сортировку можно отнести к числу проверенных и надежных способов решения «мусорной» проблемы. Об этом российские документалисты сняли фильм, посвященный деятельности экотехнопарка «Калуга» с детальным разбором его технологий и рабочих процессов.

Лента с исчерпывающим названием «Люди, инновации, технологии. Как работает экотехнопарк «Калуга» , выложенная на официальном канале экотехнопарка на видеохостинге YouTube, всего за пару дней успела набрать несколько тысяч просмотров. Столь высокая популярность видео о первом в стране региональном проекте такого уровня вполне ожидаема: в стране немало людей, обеспокоенных мусорной угрозой, и все они хотят больше узнать о существующих способах ее решения. Фильм о «Калуге» как раз и отвечает на самые важные вопросы о технологиях обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО), попутно разбирая работу сложного инженерного сооружения буквально «по косточкам».

Его авторы посетили производственные площадки экотехнопарка и пообщались с сотрудниками. Полную картину происходящего на объекте удалось передать не только за счет подробных съемок рабочих процессов, но и благодаря особому ракурсу. О проекте рассказывали как представители администрации и руководители, так и простые работники.

«Экотехнопарк «Калуга» — это один из самых передовых объектов по обращению с отходами в России, — говорит в начале фильма генеральный директор оператора проекта, компании «Профземресурс» Олег Панкратов. — Основной целью деятельности является организация обращения с отходами 4−5 классов опасности — то есть это те отходы, которые образуются при ежедневной хозяйственной деятельности человека».

«В первом отделении нашего мусоросортировочного комплекса происходит приемка мусора, в дальнейшем он загружается в устройство, называемое «разрыватель пакетов», и далее уже по конвейерным линиям поступает в основной цех переработки, — проводит экскурсию по объекту руководитель проекта по сортировке Михаил Кузнецов. — В следующем помещении происходит отбор электронного лома, крупногабаритного мусора и стекла. На следующем этапе ТБО поступают в барабанный сепаратор, в котором происходит его разделение на три разные фракции по размеру: от 0 до 150, от 150 до 300 и свыше 300 мм».

По словам специалиста, фракция свыше 300 мм после барабанного сепаратора по конвейерной линии поступает на шредер, в котором измельчается до размеров 150−200 мм и так же конвейерными линиями отправляется в приемный бункер. Фракция 150−300 мм поступает на оптические сканеры, где происходит отделение картона, бумаги и пластика. 25% поступающих ТКО отсортировывается и направляется на вторичную переработку. Оставшаяся часть отправляется на хранение на карты экотехнопарка.

«У нас три карты общей площадью 26,6 гектара. Каждая карта устроена по самым передовым технологиям, с применением современного геосинтетического материала, соответствующего мировым стандартам. Первый слой, который стелется на песок — это бентонитовый мат, не пропускающий влагу ни в одну, ни в другую сторону. Поверх матов стелется геомембрана — толстая и прочная пленка ПВХ. Последний защитный слой — мат 3D, представляющий собой пластиковые соты, на которые с двух сторон наклеен геотекстиль. Образующиеся жидкости, фильтрат собираются системой дренажа и идут в очистные сооружения. Очищенная вода после очистки сливается в пруд чистой воды», — поясняет в фильме заместитель генерального директора ООО «Профземресурс» Геннадий Титов.

Мощная система контроля и мониторинга, следящая за всеми этапами работы комплекса, обеспечивает безопасность производства для окружающей среды.

Простые сотрудники предприятия довольны своей работой и одобряют кадровую политику экотехнопарка, построенного в Износковском районе. На работу туда уже взяли 150 местных жителей, а впоследствии их число существенно возрастет. Работникам обеспечили хорошую зарплату, бесплатные автобусы и трехразовое питание, общежитие, спортплощадку и т. д.

«До этого работала оператором на почте, — говорит сотрудник «Калуги», жительница Износковского района Надежда Гыра. — Ответственность большая, заработная плата минимальная. Денег катастрофически не хватало. После прихода на новую работу появилась стабильность, я многое могу теперь себе позволить, например, детей, их у меня пятеро, отвезти отдохнуть на море».

«Я принял решение, работая ранее на другом производстве, перейти на работу на этот завод, и само производство интересное, и немаловажный фактор — финансовое обеспечение: зарплата по нашим местам очень хорошая, выплачивается вовремя, люди все довольны. Мои бывшие одноклассники у меня очень много расспрашивают, как устроиться на наш завод. Они хотят вернуться сюда и устроиться здесь работать», — вспоминает главный энергетик экотехнопарка «Калуга», житель Износковского района Виталий Архиреев.

Вот так просто, в лицах, фильм разъясняет все этапы переработки и сортировки отходов в экотехнопарке. Переработанные материалы пойдут на производство новых товаров, таки образом, новые вещи из вчерашнего мусора будут снова служить людям, а не гнить на свалках.