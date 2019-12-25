Москва, , 16:56 — REGNUM Промедление по разработке поддержки и стимулирования высокотехнологичных производств привели к тому, что многие возможности оказались уже упущены. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Национальные проекты содержат огромный ресурс для развития отечественной промышленности, для создания в России новых высокотехнологичных производств. На закупку машин и оборудования направляются триллионы рублей. Эти средства, как мы и договаривались, должны главным образом работать в экономике страны, содействовать её качественному росту», — заявил Путин.

«Поручения на этот счёт давались ещё в 2018 году. Однако только сейчас появилось понимание, как организовать этот процесс. В результате из-за того, что достаточно долго, никуда не торопясь, собирались с мыслями, фактически почти год упущен», — отметил президент.

В ближайшее время нужно принять все нормативные изменения, а в первом квартале 2020 года запустить механизм контроля и мониторинга закупок и оборудования в рамках нацпроектов, напомнил он.

«Чтобы было видно, кто, где, что и каким образом приобретает», — добавил он.