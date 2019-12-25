Москва, , 16:29 — REGNUM Достройка газопровода «Северный поток — 2» сорвана не будет: суда для подводно-технических работ найдены, сообщили 25 декабря в правительстве РФ.

Уточняется, что работы по отсыпке подводного участка трубопровода «Северного потока — 2» будут осуществлять спецсуда Seahorse (Нидерланды) и Rockpiper (Кипр).

Эти транспортные средства будут перевозить гравий и подводную каменную засыпку. Контроль над ними российские власти будут осуществлять до конца будущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 декабря, в Объединённой судостроительной корпорации заявили, что у РФ отсутствуют суда для достройки «Северного потока — 2» в Балтийском море.

Отсутствие техники спровоцировано американскими санкциями против участников проекта «Северный поток — 2».

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