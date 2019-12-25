Курган, , 16:27 — REGNUM В Курганском аэропорту появится новый авиаперевозчик. С 1 февраля 2020 года авиакомпании «Икар» и «Северный Ветер» планируют выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва (Шереметьево) — Курган, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Обе авиакомпании являются дочерними фирмами туроператора Pegas Tourustik. Рейсы будут производиться ежедневно авиакомпанией «Икар» на воздушных судах Embraer Е190 и резервироваться воздушными судами «Северный Ветер».

Рейсы из Кургана будут производиться по вторникам, четвергам, субботам в 15:00 (13:00 мск) по местному времени. По понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям — в 21:10 (19:10 мск). Напомним, на сегодня существует лишь один рейс из Кургана в Москву, который осуществляет ежедневно авиакомпания «ЮТэйр».

Ранее авиакомпания «ЮТэйр» объявила о начале полётов с 1 января 2020 года из аэропорта в Югру — в Ханты-Мансийск и Сургут.

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