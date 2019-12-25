Нижний Новгород, , 16:25 — REGNUM ОАО «РЖД» планирует осуществить строительство нового остановочного пункта для поездов на 9-м километре в районе аэропорта «Стригино». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

На первом этапе реализации проекта на участке Окская — Петряевка будут возведены две модульные платформы на основе полипенополистироловые блоки длиной по 500 метров, рассчитанные на прием и пригородных поездов, и составов дальнего следования. На блоки будут уложены железобетонные плиты. На завершающем этапе появится остановочный павильон.

Новая остановка сократит время в пути пассажиров поездов, которые курсирует между Самарой и Санкт-Петербургом. Кроме того, таким образом будет развиваться транспортная инфраструктура в районе нижегородского аэропорта, что позволит создать маршруты на Мызу, в Кстово, Нижний Новгород, Арзамас, Павлово, Богородск, Бор, Заволжье, Дзержинск.

Строительство начнется в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось что остановочный пункт в районе «Стригино» станет частью строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань.

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