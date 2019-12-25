Москва, , 16:25 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в ноябре в среднем не изменились, а с начала 2019 года — выросли на 1,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом цены производителей, согласно информации ведомства, в ноябре снизились на 1,8%, а с начала текущего года — на 10,8%.

В минувшем месяце средняя стоимость литра бензина в России, по оценке Росстата, составила 44,68 рубля. В том числе цена на бензин марки АИ-92 составила в среднем 42,27 рубля, марки АИ-95 — 45,74 рубля, марки АИ-98 — 51,72 рубля за литр.

Средняя по стране стоимость литра дизельного топлива составила 47,40 рубля.

Снижение потребительских цен на бензин в ноябре наблюдалось в 19 субъектах Федерации. Наибольшее снижение показателя отмечено в Республике Алтай — на 1,1%.

Рост цен на 0,2% и более зафиксирован в 18 субъектах Федерации, в том числе в Сахалинской области — на 1,6%, в Амурской области и Еврейской автономной области — на 0,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге, согласно данным Росстата, цены на бензин за месяц в среднем не изменились.