Москва, , 16:22 — REGNUM Неспособность достичь целевых показателей по экспорту в 2019 году связана с объективными обстоятельствами, но это также и показывает недостаточную эффективность планирования мер поддержки отраслей. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Направление, где нужно существенно нарастить усилия — это поддержка экспорта», — заявил Путин.

План по экспорту промышленной продукции не выполнен почти на 8 млрд долларов, отметил он.

«Здесь сыграли свою роль ценовые факторы, конъюнктура рынка — это правда. Здесь есть у меня расклад, который дают и правительственные эксперты, и независимые эксперты. В значительной степени это по объективным обстоятельствам. Но всё же это означает, что меры стимулирования экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными», — указал президент.