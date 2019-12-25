Москва, , 16:11 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 17 по 23 декабря выросли в среднем на 0,2%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Следует отметить, что такой уровень инфляции наблюдается впервые за последние месяцы. До этого на протяжении длительного времени недельный рост цен не превышал 0,1% или находился на нулевом уровне.

Инфляция с начала декабря, по данным Росстата, составила 0,4%, с начала текущегг года — 3,1%.

За последнюю неделю цены на пшено снизились на 1%, сахар-песок — на 0,7%, свинину — на 0,3%. Одновременно с этим куриные яйца подорожали на 1,7%, гречневая крупа — на 1%, молоко — на 0,4%, сосиски, сардельки, мороженая рыба, сливочное масло, сыры и вермишель — на 0,3%, колбасы, маргарин, сметана, хлеб из пшеничной муки и макаронные изделия — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,6%, в том огурцы стали дороже на 13,4%, помидоры — на 3%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.