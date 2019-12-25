Нижний Новгород, , 16:03 — REGNUM В Нижегородской области завершили обследование шести крупнейших объектов накопленного экологического вреда. В рамках обследования было создание задания на разработку проектно-сметной документации по ликвидации и рекультивации загрязнённых земель каждого объекта, а также варианты технологических решений по их ликвидации, заявил глава минэкологии региона Денис Егоров, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В частности, в этот перечень попали мазутохранилище открытого типа, пруды-накопители кислых гудронов и полигон промышленных отходов в Балахнинском районе, свалка промышленных отходов на территории бывшего завода «Заря» в Дзержинске, хранилище кислых гудронов у поселка Лесная поляна в Нижнем Новгороде и свалка промышленных отходов в Павлове.

По словам министра, следующим шагом станет подача заявки в Министерство экологии РФ на включение этих свалок в Госреестр объектов накопленного экологического вреда. Тогда ликвидация и рекультивация площадок будет проходит в рамках национального проекта «Экология» по программе «Чистая страна» с использованием средств федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году продолжатся мероприятия по ликвидации трёх крупнейших нижегородских объектов накопленного экологического ущерба, на эти цели будет направлено по программе «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология» 1,031 млрд рублей. Основную часть средств выделит федеральный бюджет — 744,5 млн рублей, 286,5 млн рублей будет направлено на ликвидацию свалок из областного бюджета. Речь идёт о полигоне ТБО «Игумново», шламонакопителе «Белое море» и свалке промышленных отходов «Чёрная дыра» в Дзержинске.