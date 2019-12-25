Москва, , 16:01 — REGNUM Все основные финансовые рынки 25 декабря закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Торговля возобновится лишь 26 декабря, а на европейских площадках праздничный отдых продлится еще на один день, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«К концу торгов 24 декабря нефтяной рынок в полной мере отразил приближение атмосферы предновогоднего волшебства — котировки нефти марки Brent выросли на 0,9% до $67,40, еще на шаг приблизившись к $70, которые были достигнуты в сентябре в период атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

В отличие от того времени сейчас рост базируется на более прочной основе после того, как ОПЕК+ пошел на расширение ограничений нефтедобычи с 1,2 млн баррелей в сутки до 2,1 млн баррелей в сутки до конца I кв. 2020 года, а США и Китай достигли «перемирия» в «торговой войне».

Рынок продолжал поддерживаться новостями о прошедшем на днях телефонном разговоре лидеров двух стран, по итогам которого рынок убедился в том, что «первая фаза» соглашения будет подписана в январе.

В тоже время катализатором дальнейшего роста стал прогноз аналитиков Reuters о том, что данные от минэнерго США 27 декабря (публикация из-за праздников была перенесена со среды) покажут сокращение запасов сырой нефти вторую неделю подряд (на 1,8 млн баррелей).

Вышедшие поздно вечером данные от Американского института нефти (сокращение на 7,9 млн баррелей при ожиданиях снижения на 1,83 млн баррелей) показали, что этим прогнозам можно доверять.

В итоге при сохранении в целом высокой склонности к риску на глобальных рынках следует ожидать новых локальных рекордов и на рынке энергоносителей после того, как торговля возобновится в четверг.

К коррекции рынок может перейти только 27 декабря, если в данных от минэнерго не будет сильного позитивного расхождения с ожиданиями», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть сбавила темпы роста из-за Рождества