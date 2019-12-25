Сеул, , 16:06 — REGNUM Южнокорейский автопром накрыла волна забастовок и недовольств со стороны рабочих. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, под конец 2019 года профсоюзы двух автомобилестроительных компаний KIA Motors и Renault Samsung Motors объявили о забастовках, а в компаниях GM Korea, Hyundai Motor, SsangYong Motors наблюдается напряжённая атмосфера.

Известно, что профсоюз KIA Motors провёл забастовку 18, 19 и 24 декабря, а также отказался проводить переговоры по решению проблемы до 3 января 2020 года.

Профсоюз Renault Samsung Motors объявил о забастовке 20 декабря. Отметим, что это вторая забастовка профсоюза в текущем году.

Кроме того, компания GM Korea приняла решение о сокращении числа рабочих смен и расторжении контракта с семью субподрядчиками, а руководство Hyundai Motor не пришло к окончательному решению по эксплуатации завода в Ульсане.

Отмечается, что к ноябрю 2019 года объём производства автомобилей в стране сократился на 1,6%, до 3 613 077 единиц. В частности производство Renault Samsung Motors упало на 24,2%, GM Korea — на 8,2%, SsangYonng Motors — на 6,2%.