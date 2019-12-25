Москва, , 15:54 — REGNUM На Московской бирже 25 декабря доллар опустился ниже отметки в 62 руб., а евро — ниже 68,50 руб. Спираль укрепления национальной валюты продолжает раскручиваться, чему никак не мешает отсутствие зарубежных игроков вследствие празднования католического Рождества, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня финансовые рынки закрыты, некоторые европейские площадки вернутся к рабочему режиму лишь 27 декабря. Сегодня состоится уплата НДПИ и акцизов, однако экспортеры, судя по характеру торгов в предыдущие дни, уже должны были конвертировать необходимый объем валютной выручки.

Знаковым событием станет аукцион по размещению ОФЗ 25 декабря — если он, как и на прошлой неделе, покажет активный спрос, рубль может продолжить свое наступление. С начала года укрепление рубля против доллара превысило 10,5%, а против евро — 17,2%. В противном случае это может послужить катализатором для снятия перекупленности.

Фиксацию прибыли по «длинным» позициям по рублю в случае ее наступления усилят покупки Банка России валюты в рамках реализации бюджетного правила (12,1 млрд руб. ежедневно в период до 14 января. Вдобавок к ним рубль может ощутить также покупки валюты под погашение внешних займов в конце года.

Несмотря на назревшую коррекцию, для изменения тренда по рублю в сторону укрепления должны появиться более серьезные основания. Банк России на заседании 13 декабря пообещал продолжить смягчение монетарной политики в I полугодии 2020 года.

Это в условиях сохранения позитивной внешней конъюнктуры будет способствовать сохранению притока капитала в России. Это вынуждает не исключать, что в 2020 году при сохранении сложившегося статус-кво рекорды рубля в 2019 году будут обновлены», — полагает эксперт.

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