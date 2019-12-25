Нижний Новгород, , 15:50 — REGNUM В 2019 году Нижегородская область приняла 100 иностранных делегаций. Об этом заявила глава департамента внешних связей Ольга Гусева, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Она уточнила, что состоялось 11 визитов глав дипломатических миссий иностранных государств в России таких стран, как Белоруссия, Италия, Куба, Мальта, Нидерланды, Франция, Япония, Венгрия. дважды посещали область делегации Румынии и Хорватии.

В состав делегаций вошло около 900 человек, включая более 50 представителей дипломатического корпуса. Таким образом, нижегородское правительство ведет активную работу по расширению торгово-экономических связей.

Как сообщало ИА REGNUM, внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам января-октября 2019 года составил около 6,5 долларов США. В структуре товарооборота 3,6 млрд долларов составляет экспорт или 58%, импорт — 2,8 млрд долларов или 42%.

За указанный период сократился товарооборот со странами ЕС на 3%, но вырос объем торговли со странами Южной и Юго-Восточной Азии на 24%.