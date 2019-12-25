София, , 15:46 — REGNUM Болгария в рамках процедуры введения евро в качестве национальной валюты намерена в апреле 2020 года присоединиться к приёмному механизму валютных курсов ERM II. Об этом сообщил министр финансов страны Владислав Горанов.

«Если в апреле 2020 года мы присоединимся к механизму ЕРМ II, то с 1 января 2023 года мы сможем ввести евро», — сказал он в эфире радио «Дарик».

При этом Горанов отметил, что с учётом наличия валютного совета Болгарии нет необходимости находиться в так называемом «зале ожидания» еврозоны, тем не менее стране придётся следовать формальным срокам процедуры введения евро, которые составляют приблизительно два-три года.

Напомним, на сегодняшний день евро является иностранной валютой в Болгарии, которая с 2007 года состоит в Европейском союзе. Власти республики с 2015 года ведут консультации с правительствами 19 стран еврозоны о введении евро взамен национальной валюты — лева. В 2017 году Бойко Борисов, в третий раз вступив в должность премьер-министра Болгарии, назвал вступление в еврозону одним из приоритетов своего нового кабинета.

В 2018 году министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) и представители Европейского центрального банка поддержали намерение Софии присоединиться к «залу ожидания» еврозоны. В Еврокомиссии заявляли, что в ближайшие годы Болгария может присоединиться как к ERM II, так и к банковскому союзу еврозоны, что «послужит трамплином» для последующего введения евро в стране.