Москва, , 15:40 — REGNUM Пояснение представителя Роструда об оплате в праздничные дни весьма своевременно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление Роструда об оплате в новогодние каникулы.

«И касается оно в первую очередь владельцев малых и средних предприятий, зачастую желающих сэкономить на фонде оплаты труда за счет весьма продолжительных новогодних праздников.

Понять представителей бизнеса тоже можно — любой владелец частной компании фактически должен будет оплатить своим сотрудникам длинные новогодние каникулы из своего кармана, при том что на самом деле в эти дни люди не работали, бизнес простаивал, не принося прибыли его владельцу, а зачастую и сопровождался дополнительными издержками.

В этом плане для многих бизнесменов продолжительные новогодние праздники — настоящая головная боль. Попытки не засчитывать праздничные дни в зарплатной ведомости встречаются достаточно часто.

При том, что для сотрудников, оформленных на фиксированный оклад, Трудовой кодекс предусматривает обязательную оплату праздничных дней в обычном порядке. Те же, кто работает сдельно, за свой труд во время праздников должны получать определенную надбавку.

Так что напоминание представителям бизнеса о необходимости соблюдать трудовое законодательство никак нельзя рассматривать лишним», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роструде заявили, что гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со ст.112 Трудового кодекса РФ.

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