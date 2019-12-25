Белград, , 15:37 — REGNUM Сербия завершила строительство участка газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Об этом сообщил 25 декабря глава государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович в эфире телеканала РТС.

Речь идёт об участке газопровода, который проходит от границы Болгарии до границы Венгрии.

«Мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы по части укладки труб выполнила. Проходы под всеми каналами и железными дорогами завершены, трубы соединены. В ближайшее время ожидается завершение работ на измерительных станциях», — сообщил Баятович.

Напомним, в соответствии с первоначальными планами, поставки российского газа в Сербию по «Турецкому потоку» должны были начаться уже с 1 января 2020 году, однако сроки запуска газопровода оказались сорваны из-за спора между участниками тендера на строительство участка на территории Болгарии.

Согласно последним заявлениям премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, в Софии обещают завершить строительство и обеспечить введение в эксплуатацию участка газопровода до Сербии до конца мая 2020 года.

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