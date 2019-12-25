Киев, , 15:36 — REGNUM За 9 месяцев 2019 года группа «Нафтогаз Украины» получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн (чуть меньше $1 млрд по актуальному курсу), сообщил 25 декабря департамент по коммуникациям энергетической госкомпании.

Как уточняет источник, нынешняя прибыль на 27% больше результата 9 месяцев прошлого года. При этом прибыль до налогообложения за 9 месяцев текущего года составил 28,9 млрд грн, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания информирует, что такой финансовый результат получен в основном за счет показателей сегментов «Транзит природного газа» и «Интегрированный газовый бизнес». Причем результат сегмента транзита природного газа за 9 месяцев 2019 увеличился с 6,8 млрд грн в прошлом году до 15,8 млрд грн — в основном «за счет увеличения объема транзита и снижения амортизационных расходов в составе себестоимости».

ИА REGNUM напоминает, что по итогам деятельности в 2018 г. НАК «Нафтогаз Украины» как отдельное юридическое лицо получил чистую прибыль в размере 13,6 млрд грн. Это на 64% меньше по сравнению с 2017 г. «Нафтогаз Украины» является прибыльной компанией с 2016 года.

Отметим, что в этом году власти Украины провели анбандлинг (разделение) «Нафтогаза», выделив отдельного оператора, который будет отвечать за функционирование ГТС Украины и транзит российского газа.