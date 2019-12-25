Москва, , 15:34 — REGNUM В законопроекте о защите и поощрении капиталовложений и инвестиций необходимо облегчить возможность инвесторов участвовать в проектах сферы здравоохранения. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Ранее Госдума уже приняла законопроект в первом чтении. В частности, он подразумевает введение двух режимов для инвесторов — общего и проектного, с господдержкой. Для второго режима необходимо вложить в проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта не менее 250 млн рублей при общем бюджете проекта в 1 млрд рублей. Такие нормы нужно пересмотреть ко второму чтению инициативы, уверен депутат.

«У нас большинство медицинских организаций в небольших городах, в регионах — они до миллиарда никогда не дотянут» , — объясняет Морозов.

При этом, говорит он, регионы сегодня нуждаются в капиталовложениях, так как частные клиники нередко становятся драйверами внедрения инноваций и новейших медицинских технологий.

«Инвестиции им очень нужны. Наша задача — снизить эту планку, дать им возможность развиваться», — уверен Морозов.