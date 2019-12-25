Нижний Новгород, , 15:32 — REGNUM Внешнеторговый оборот Нижегородской области по итогам января-октября 2019 года составил около 6,5 долларов США. В структуре товарооборота 3,6 млрд долларов составляет экспорт или 58%, импорт — 2,8 млрд долларов или 42%, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве со ссылкой на данные ФТС (Федеральной таможенной службы).

Нижегородский губернатор Глеб Никитин отметил, что по объему внешнего товарооборота регион вышел на второе место в Приволжском федеральном округе и на 17-е место в России.

По данным регионального департамента внешних связей, наблюдается снижение товарооборота со странами ЕС на 3%. В то же время растет экспорт в страны Южной и Юго-Восточной Азии на 24%, а также в страны ближнего зарубежья — на 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, регион успешно реализует мероприятия в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», целевой показатель которого перевыполнен в 2019 году почти вдвое. Число региональных предприятий-экспортёров увеличилось на 22%, всего на экспорт поставляют свою продукцию 1,3 тыс. нижегородских предприятий.