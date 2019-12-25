Москва, , 15:30 — REGNUM С мнением Татьяны Голиковой трудно не согласиться. Причем, для этого даже не надо быть экспертом — достаточно посетить любую поликлинику или районную больницу где-нибудь подальше от столицы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова Голиковой об ужасной оптимизации в здравоохранении.

«Фактически оптимизация свелась к формальному росту средней заработной платы без увеличения соответствующих расходов на фонд оплаты труда. Врачей, младший и вспомогательный медицинский персонал, увольняли, заставляли брать на себя дополнительную нагрузку, переводили на менее оплачиваемые должности.

В итоге медсестер оформляли нянечками, врачи вынуждены работать по несколько смен подряд, многие просто увольняются, не выдерживая нагрузки. Естественно, что первичное звено здравоохранения пострадало больше всего — огромное количество клиник в селах и небольших городах были закрыты.

Квалифицированные врачи в массовом порядке увольнялись, переходя в частные платные клиники, а население лишилось гарантированной конституцией качественной и своевременной медицинской помощи.

Зато чиновники смогли с гордостью доложить наверх о выполнении указов по увеличению средних заработных плат. По сути, формальный подход и погоня за плановыми показателями привели к разрушению первичного звена здравоохранения во многих регионах. Кто виноват в случившемся?

Думается, все чиновники, так или иначе участвовавшие в реализации программы и принятии решений. «Верхи», выдав команду повысить зарплаты врачам и медперсоналу, не обозначили источники финансирования столь амбициозной цели и не проконтролировали механизмы выполнения поставленной задачи.

Региональные чиновники и руководители клиник и больниц на местах, пытаясь выкрутиться из сложившейся ситуации, подошли к проблеме самым простым образом — «нарисовали» красивые цифры роста средней зарплаты, частично сократив персонал, частично проведя формальные кадровые перестановки, частично увеличив нагрузку на медиков.

В итоге получили то, что имеем — формально хорошие показатели заработных плат при фактическом бегстве из отрасли лучших специалистов, закрытием огромного количества районных больниц и клиник, падением доступности и качества обслуживания для населения», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно.

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