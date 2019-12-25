Курган, , 15:29 — REGNUM Власти Курганской области обсудили с китайскими бизнесменами логистику прямых поставок. Кроме того, партнёры из Китая выразили готовность вкладывать средства в развитие сельскохозяйственных предприятий на территории Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Делегация из Китая работала в Курганской области с 22 по 24 декабря. Китайская сторона будет импортировать из Зауралья растительное масло, семена льна, кондитерские изделия, муку, зерно, продукцию птицеводства.

«Интерес китайских компаний в поставках до 6−7 тысяч тонн только масличных культур в месяц», — сообщила глава Центра поддержки экспорта Ульяна Иванова.

На данный момент Курганская область формирует сборный состав для отправки на экспорт в Китай масличных культур, зерна, рапсового и подсолнечного масел. Стороны обсудили варианты удешевления поставок. Обычно курганская продукция доставляется в Китай через Казахстан. Сейчас прорабатываются иные пути — морской через Дальний Восток или сухопутный через Монголию.

Кроме того, китайские компании заинтересованы в увеличении объемов заготовки зерна и муки, и готовы инвестировать в курганский АПК.

«Для нас это большой плюс, потому что в регионе очень много земель, пригодных для вовлечения в сельскохозяйственный оборот», — заметила Ульяна Иванова.

Помимо зерна, делегацию из Китая заинтересовала поставка куриных лапок из Зауралья. Именно эта часть курицы считается в Поднебесной деликатесом.