Курган, 25 декабря 2019, 15:29 — REGNUM Власти Курганской области обсудили с китайскими бизнесменами логистику прямых поставок. Кроме того, партнёры из Китая выразили готовность вкладывать средства в развитие сельскохозяйственных предприятий на территории Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Делегация из Китая работала в Курганской области с 22 по 24 декабря. Китайская сторона будет импортировать из Зауралья растительное масло, семена льна, кондитерские изделия, муку, зерно, продукцию птицеводства.
На данный момент Курганская область формирует сборный состав для отправки на экспорт в Китай масличных культур, зерна, рапсового и подсолнечного масел. Стороны обсудили варианты удешевления поставок. Обычно курганская продукция доставляется в Китай через Казахстан. Сейчас прорабатываются иные пути — морской через Дальний Восток или сухопутный через Монголию.
Кроме того, китайские компании заинтересованы в увеличении объемов заготовки зерна и муки, и готовы инвестировать в курганский АПК.
Помимо зерна, делегацию из Китая заинтересовала поставка куриных лапок из Зауралья. Именно эта часть курицы считается в Поднебесной деликатесом.