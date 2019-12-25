Сеул, , 15:32 — REGNUM В США могут ввести антидемпинговые пошлины на табачную продукцию из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

По их словам, Комиссия по международной торговле США начала антидемпинговое расследование в отношении импорта табачной продукции из Южной Кореи.

Известно, что данное расследование было начато после того, как 18 декабря представители Коалициии по борьбе с корейскими сигаретами (Coalition Against Korean Cigarettes) подали в Комиссию по международной торговли петицию, в которой сообщили, что низкие цены южнокорейской продукции наносят ущерб отечественной табачной индустрии.

Предполагается, что на табачную продукцию из Южной Кореи могут наложить пошлины в размере 91,72−113%. Окончательное решение будет вынесено в январе 2020 года.