Красноярск, , 15:31 — REGNUM Судьбу красноярского электровагоноремонтного завода (ЭВРЗ), старейшего промышленного предприятия города, решали 25 декабря на закрытом для СМИ совещании. Об этом сообщает красноярский региональный портал Newslab.ru.

Результаты обсуждения, в котором участвовали представители министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, должны стать известны 26 декабря.

Тем не менее, руководство организовало для журналистов большую экскурсию по производственным цехам завода.

Красноярский ЭВРЗ появился на базе железнодорожных мастерских Сибирской дороги, созданных в 1989 году. С их открытием фактически началось развитие Красноярска как промышленного, культурного и политического центра.

Завод внёс значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Он производил военную продукцию: миномёты и крупнокалиберные снаряды для пушек. Железнодорожниками было изготовлено пять бронепоездов, которые ушли на фронт в составе 29 Красноярского бронедивизиона. В советское время завод обладал обширными непроизводственными фондами, содержал многочисленные объекты социальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как истёк подписанный в 2012 году пятилетний контракт с РЖД, завод стал испытывать серьёзные финансовые трудности, но продолжал заниматься профильной деятельностью. На нём ремонтировались вагоны, двигатели, колёсные пары и подвижной состав со всей Сибири.

В апреле 2019 года суд отклонил иск ЭВРЗ о признании предприятия банкротом.

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