Ашхабад, , 15:15 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов разрешил министерству строительства и архитектуры заключить с индивидуальным предприятием «Kamil ymarat» контракт на проектирование и постройку научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов приказал возвести административное здание научного учреждения в туркменской столице и сдать его в эксплуатацию не позднее сентября 2021 года.

Отмечается, что строительные работы предписывается начать уже в январе 2020 года.

Читайте также: Власти Туркмении озаботились сейсмобезопасностью и защитой столицы от селей