Ашхабад, , 15:10 — REGNUM Министерство финансов и экономики Туркмении распродает государственное и муниципальное имущество. В этот раз планируется реализовать 65 объектов, находящихся в собственности министерств и ведомств, передает «Медиа-Туркмен».

Принять участие в аукционе разрешили как местным предпринимателям и компаниям, так и иностранным юридическим лицам — при условии, что у них имеется заключение агентства по защите экономики от рисков.

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На продажу выставлено имущество министерства строительства и архитектуры, министерства торговли и внешнеэкономических связей, министерства сельского хозяйства, министерства текстильной промышленности, госконцерна «Туркменгаз», госагентства «Туркменавтотранспорт», а также администраций Лебапской и Марыйской областей.

В список распродаваемого имущества вошли: административные и промышленные здания, рестораны, столовые, рынки, магазины, торговые центры, склады, предприятия по выпуску консервов, колбасные цеха, пекарни, теплицы, животноводческая ферма, производственные цеха, автомастерские и гаражи.

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