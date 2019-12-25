Ашхабад, , 15:11 — REGNUM В Туркмении таможенники вымогают взятки с водителей автофур, везущих туркменские овощи на продажу в Россию. С каждого фургона-рефрижератора они требуют по $150 (9,3 тысячи рублей) за разрешение покинуть страну, передает «Хроника Туркменистана».

По словам местных жителей, отказывавшихся оплатить «негласный сбор» дальнобойщиков и их машины держат на стоянке, пока помидоры и огурцы не испортятся.

Также водители жалуются на то, что таможенники по несколько дней не пропускают через границу порожние узбекские и таджикские фуры, следующие транзитом из Афганистана.