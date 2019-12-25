Ташкент, , 15:08 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2019 года Узбекистан импортировал строительные материалы на $1,216 млрд, что на 11,9% больше, чем в январе-ноябре 2018 года. Об этом сообщили в государственном комитете республики по статистике.

За отчетный период импорт дерева и деревянных изделий составил $555 млн, цемента — $146,5 млн, стекла и изделий из него — $62,6 млн, асбеста — $29,5 млн. Отмечается, что рост импорта связан с масштабными строительными работами.

В комитете уточнили, что в январе-ноябре объем строительных работ в денежном эквиваленте вырос на 18,9% до 61,38 трлн сумов ($6,46 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-ноября 2019 года товарооборот в Узбекистане составил $38,27 млрд, что на 33,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Внешний товарооборот Узбекистана за 11 месяцев вырос на треть