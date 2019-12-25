Бишкек, , 15:08 — REGNUM Евразийский фонд развития предоставит правительству Киргизии $200 млн (12,4 млрд рублей) на реализацию программы «Таза суу» («Чистая вода»). Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам 2019 года, передает пресс-служба главы государства.

Также, по его словам, грант в $100 млн (6,2 млрд рублей) на обеспечение киргизстанцев питьевой водой выделит Китай.

Киргизстанский лидер отметил, что в 90 селах и пяти городах из числа 653 населенных пунктов, охваченных госпрограммой, уже завершены работы по обеспечению чистой водой.

Также Жээнбеков пообещал, что до конца текущего года водопровод проложат еще в 11 селах.

«Что касается остальных 552 сел, нуждающихся в чистой воде, то до 2024 года они все будут обеспечены чистой водой. До 2024 года в 27 городах будет улучшена инфраструктура чистой воды. В пяти городах — Балыкчи, Каракол, Чолпон-Ата, Нарын и Узген — будут построены новые системы очистки воды», — подчеркнул он.