Бишкек, , 15:07 — REGNUM Запуск государственной ипотечной программы «Доступное жилье» позволило киргизстанцам получить свыше 4,4 тысячи кредитов на общую сумму свыше 5,2 млрд сомов (4,6 млрд рублей). Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 декабря, выступая на пресс-конференции по итогам 2019 года, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, в результате более 16 тысяч граждан смогли приобрести собственное жилье.

Жээнбеков отметил, что за это время процентные ставки по программе госипотеки снижены с 12% до 6%.

«В рамках данной программы началось предоставление ипотечного кредита не только тем, кто занят в бюджетной сфере, но и всем гражданам, нуждающимся в жилье», — подытожил президент Киргизии.