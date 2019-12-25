Москва, , 15:09 — REGNUM Перевозчики «Аэрофлот» и «Российские железные дороги» (РЖД) не попали в итоговый план приватизации федерального имущества на 2020−2022 годы. Об этом сообщил 25 декабря журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Он отметил, что приватизировать намерены аэропортовую инфраструктуру. Однако ни РЖД, ни «Аэрофлота» в плане нет.

О предложении Минфина снизить долю государства во всех компаниях, кроме оборонных, ниже 50% стало известно в октябре. В декабре правительство решило включить в госпрограмму госприватизации дополнительные активы. Приватизировать 1,17% «Аэрофлота» предлагало Минэкономразвития, против выступил Минтранс.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря стало известно о включении в план приватизации «Почты России», «Росгеологии», «Зарубежнефти», ГЛОНАСС и аэропорта «Шереметьево».

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