Москва, , 15:10 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания Jaguar Land Rover продала через онлайн-приложение в России 1000 автомобилей. Об этом собщает пресс-служба марки.

Данные получены в результате анализа автокомпанией числа отправленных заявок в автоприложение и полученных звонков, которые были сравнены с данными клиента, совершившего покупку авто, а также с количеством внесённых денег.

Сообщается, что с момента запуска онлайн-касс в феврале 2019 года дилерские центры Jaguar Land Rover принимают от двух до четырёх депозитов в неделю.

Чтобы забронировать автомобиль, клиенты компании могут внести за него депозит в размере 30 тыс. рублей. Тем самым они бронируют понравившуюся им модель на 72 часа. После этого они заключают договор купли-продажи в дилерском центре и доплачивают оставшуюся сумму.

Напомним, с начала 2020 года дилеры британской компании Jaguar Land Rover в РФ увеличат стоимость на модели бренда. Это повышение цены связано с увеличением утилизационного сбора в России с января 2020 года. Цена вырастет на все модели бренда кроме электрического кроссовера Jaguar I-Pace.

Читайте также: Продажи Jaguar Land Rover в России оказались на уровне 2018 года