Москва, , 15:01 — REGNUM Российская Федерация и Республика Эквадор обсуждают переход на рублёвые расчёты. Предполагается, что один из банков РФ откроет филиал в латиноамериканской стране и подключит его к платежной системе ЦБ, пишут 25 декабря «Известия».

Подтверждения от самих банков изданию получить не удалось, однако один из его источников отметил, что Эквадор в расширении сотрудничества заинтересован. Пока нет итогового варианта упрощения платежей, для этого нужна воля руководства обеих стран.

Переговоры проходят на уровне дипломатических ведомств, представителей правительств и бизнеса РФ и Эквадора. При этом эксперты называют страны Южной Америки перспективными для российского экспорта. На фоне интереса бизнеса в сотрудничество включатся и банки.

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